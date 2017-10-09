Військові майже на кожен обстріл застосовували зброю на ураження противника – прес-центр штабу

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що протягом дня від півночі станом на 18-у годину незаконні збройні формування порушили перемир’я шість разів.

При цьому, наголошено в повідомленні, у відповідь «майже на кожен ворожий обстріл сили АТО застосовували зброю на ураження противника».

За цей час унаслідок бойових дій один український військовий був поранений, іще один зазнав бойової травми.

Обстріли позицій українських військ із застосуванням мінометів та гранатометів різних видів тривали на всіх трьох оперативних напрямках.

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили і утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про перебіг подій на фронті протягом дня не робили.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.