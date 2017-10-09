У столиці Чехії почався традиційний «Форум 2000»

У столиці Чехії Празі почались засідання традиційного, вже 21-го «Форуму 2000» – міжнародної зустрічі відомих політиків, учених, державних і громадських діячів світу.

Тема цьогорічної конференції – «Як зміцнити демократію в нинішній непевний час».

Як повідомляють чеські ЗМІ, участь у цьогорічній конференції беруть лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, польський активіст, дисидент і політв’язень, головний редактор щоденника Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, російський опозиційний журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший, колишній президент Австрії Гайнц Фішер, соціолог, колишній голова уряду Словаччини Івета Радічова, керівник аналітичного центру Gateway House в Індії Нілам Део, багато інших відомих осіб. Відкрив засідання «Форуму 2000» принц Монако Альберт ІІ.

На засіданнях будуть обговорюватись головні проблеми сучасності: збереження мирного діалогу в Європі, вплив нових засобів інформації на розвиток демократії, стан із правами людини в Росії.

Перша конференція «Форум 2000» відбулась у Празі 1997 року з ініціативи президента Чехії Вацлава Гавела у співпраці з ізраїльським письменником Елі Візелем та японським політиком і філантропом Рйоіті Сасакавою.

Метою проведення щорічних конференцій, як зазначено в місії «Форуму 2000», є «підтримувати демократичні цінності і повагу до прав людини, розвиток громадянського суспільства, зміцнення релігійної, культурної і етнічної толерантності».