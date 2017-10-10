У Києві назвали неприпустимим і незаконним чергове перекриття Росією Керч-Єнікальського каналу

У Києві назвали неприпустимим і незаконним чергове перекриття Росією руху суден Керч-Єнікальським каналом, що розділяє Росію і окупований Крим, через будівництво через канал так званого Керченського мосту.

Як заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих території і внутрішньо переміщених осіб України, це рішення «створює загрози для безпечного судноплавства в акваторії Кримського півострова та є безпосереднім порушенням суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні відповідно до Конвенції ООН із морського права 1982 року».

Заборону на судноплавство через Керченську протоку, зокрема судноплавним Керч-Єнікальським каналом, оголосив незаконно призначений Росією капітан морського порту Керч, закритого за рішенням уряду України, на термін від 11 до 14 жовтня у зв’язку зі встановленням через неї другої арки Керченського мосту, що, за ідеєю Кремля, мав би з’єднати Росію з окупованим нею українським півостровом.

У серпні там так само перекривали рух протокою всіх суден, крім російських військових кораблів, через встановлення першої арки мосту. Тоді у МТОТ теж наголошували на порушення Росією міжнародної конвенції, а Міністерство закордонних справ України висловило протест, наголосивши, що вже саме будівництво мосту через Керченську протоку без згоди України незаконне відповідно до міжнародного права.

Через будівництво цього мосту Україна готує позов щодо збитків унаслідок запровадження Росією обмежень для судноплавства у Керченській протоці, повідомляли на початку серпня в Міністерстві інфраструктури України.

Крім того, прокуратура Автономної Республіки Крим почала досудове розслідування у зв’язку з порушенням правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку. А наприкінці вересня президент України Петро Порошенко дав доручення подати до суду на Росію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.

Нині між окупованим Кримом і Росією триває будівництво Керченського мосту. Про необхідність побудувати перехід із Росії до Криму через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після захоплення Росією українського півострова, в березні 2014 року. Терміни побудови моста вже кілька разів переносили, також значно зросла його оголошена вартість. Наразі побудувати міст обіцяють до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

За влади в Україні президента Віктора Януковича Київ і Москва уклали були 2013 року договір про будівництво мосту, що мав з’єднати дві держави через Керченську протоку, але Україна вийшла з нього після окупації Криму. Нині Росія будує цей міст до окупованого українського Криму самочинно, без згоди України.