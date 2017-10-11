Дисциплінарна комісія прокурорів винесла догану Горбатюку

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила винести догану начальнику департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.

«Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів вирішено: притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка С.В., застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани», – йдеться у повідомленні прес-служба комісії у Facebook.

Про причини такого рішення не повідомляється.

Очолюваний Горбатюком департамент спецрозслідувань, серед іншого, розслідує справу Майдану.