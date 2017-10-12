Бойовики стріляли понад 40 разів, один військовий поранений – штаб про минулу добу на Донбасі

Упродовж минулої доби через обстріли позицій ЗСУ з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі кульового поранення зазнав один український військовослужбовець. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, військовий госпіталізований і у задовільному стані.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 41 раз порушили режим тиші. У відповідь сили АТО оперативно і жорстко 28 разів застосовували увесь спектр незабороненого озброєння», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, упродовж середи бойовики суттєво збільшили кількість провокацій на донецькому напрямку.

Під вогонь бойовиків потрапили території біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка, Пісків, Зайцева, Невельського, Мар’їнки, Водяного, Широкина, Новотроїцького, Кримського та Новоолександрівки.

Станом на 6:30 ранку 12 жовтня на сайтах угруповання «ДНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона напередодні 8 разів порушувала режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.