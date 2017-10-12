Суд почав обирати запобіжний захід заступнику міністра оборони Павловському

Солом’янський райсуд Києва почав розглядати клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському, затриманому за підозрою у розтраті під час закупівлі пального для Міноборони.

На засідання суду прийшли військовослужбовці, щоб підтримати заступника міністра.

11 жовтня у Національному антикорупційному бюро України повідомили про затримання заступника міністра оборони України та директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Згодом силовики уточнили, що загалом у цій справі підозрюваними є четверо посадовців, також підозрюваними є службовець відділу департаменту держзакупівель і працівник департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.