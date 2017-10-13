У поліції повідомили про затримання підозрюваних у замаху на посадовця Одеської облради

Співробітники спецпідрозділів «Альфа» і «КОРД» затримали двох підозрюваних у виконанні замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради, колишнього народного депутата від БЮТ, бізнесмена Олега Радковського. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Одеській області.

В повідомленні мовиться, що у затриманих – 23-річного мешканця Одеси та 27-річного жителя Херсонщини – під час обшуків вилучили 10 одиниць вогнепальної та 7 одиниць травматичної зброї, понад 600 набоїв різного калібру, засоби зв’язку, маски та комплекти одягу працівників поліції, автомобільні номери.

Відповідно до висновків балістичної експертизи, один із вилучених карабінів збігається зі зброєю, яка використовувалась під час замаху на Олега Радковського.

В першого заступника голови Одеської обласної ради стріляли з автомобіля в центрі Одеси 4 жовтня, коли Радковський виходив з ресторану. Політика після поранень у спину і руку госпіталізували.

За даними поліції, розпочато кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.