Росія: активісти партії Лимонова закидали димовими шашками парковку інфоцентру НАТО в Москві

Активісти російської незареєстрованої партії «Інша Росія» закидали димовими шашками автостоянку інформаційного бюро НАТО у Москві, протестуючи проти розміщення в Європі баз альянсу, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Акція відбулася 13 жовтня. За даними російських ЗМІ, під час акції ніхто не постраждав і нікого не затримали.

Лідером «Іншої Росії», відомої, серед іншого, через свої акції проти українських дипломатичних представництв та заявами на підтримку сепаратистів на Донбасі, є письменник Едуард Лимонов.

Напередодні, 12 жовтня, як повідомляє ТАСС, у Міноборони Росії заявили, що в Польщі розгорнули «бронетанкову дивізію» США.