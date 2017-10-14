Суд заарештував підозрюваних у нападі на першого заступника голови Одеської облради – прокуратура

Суд в Одесі заарештував підозрюваних у замаху на першого заступника голови Одеської облради Олега Радковського. Про це йдеться в повідомленні Прокуратури Одеської області на сторінці у Facebook.

«За клопотанням прокуратури області 14 жовтня Київським районним судом міста Одеси заарештовано двох підозрюваних у замаху на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, силовики провели у справі понад 30 санкціонованих обшуків і вилучили зброю, яка за висновками фахівців, є знаряддям вчинення злочину.

13 жовтня у поліції повідомили про затримання 23-річного мешканця Одеси та 27-річного жителя Херсонщини, яких підозрюють у замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради, колишнього народного депутата від БЮТ, бізнесмена Олега Радковського. У нього стріляли з автомобіля в центрі Одеси 4 жовтня. Радковський якраз виходив з ресторану. В результаті чоловік зазнав вогнепальних поранень у спину і руку та був госпіталізований.

За даними поліції, розпочато кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.