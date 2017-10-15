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15 Жовтень 2017, Київ 13:42
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через пошкодження мурала Івану Павлу II у Києві

Пам’ятник папі Римському Івану Павлу Другому в Дрогобичі Львівської области, 25 липня 2013 року

Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження мурала Івану Павлу II на бульварі Марії Примаченко у Києві.

Як повідомляє прес-служба поліції, провадження відкрили за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України.

14 жовтня вночі невідомі розфарбували стіни і нанесли написи. Відкриття муралу за участю мера Києва та послів Польщі та Ватикану заплановане на неділю, 15 жовтня. Крім того, цього дня були заплановані урочисті заходи з перейменування вулиці Патріса Лумумби на вулицю Івана Павла ІІ.

Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну з 5-денним візитом у червні в 2001 році, тоді він побував у Львові і Києві.

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