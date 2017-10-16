Росія: слідчі перевіряють дані про відмову медиків надати допомогу актору Мар’янову

Слідчий комітет Росії почав перевірку інформації про відмову медиків підмосковного міста Лобня надавати допомогу актору Дмитру Мар’янову, який 15 жовтня помер.

Як повідомляється на сайті відомства, актора привезли в лікарню на особистому авто.

Раніше Мар’янов помер в в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Причиною смерті став тромб, що відірвався. Російська служба з нагляду у сфері охорони здоров’я пообіцяла перевірити станцію швидкої допомоги в місті Лобня після повідомлень про те, що медики відмовилися оперативно приїхати на виклик. У прес-службі міністерства охорони здоров’я Московської області зазначили, що люди, які викликали лікарів Мар’янову, через кілька хвилин скасували виклик, сказавши, що привезуть його в лікарню самостійно.

Дмитро Мар’янов помер 15 жовтня у віці 47 років. Повідомлялося, що йому стало погано, коли він їхав з друзями в автомобілі. Вони зупинилися біля посту ДАІ і викликали швидку допомогу. Джерело видання РБК, близьке до оточення Мар’янова, розповіло, що останнім часом він мав проблеми зі здоров’ям. Близько двох тижнів тому актора госпіталізували з крововиливом.

Дмитро Мар’янов здобув популярність, зігравши головну роль у фільмі «Вище веселки». Він також знявся у фільмах «Любов», «День раді», «Боєць» та інших.