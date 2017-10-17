У районі Мар’їнки загинув український військовий – штаб

У районі Мар’їнка Донецької області 17 жовтня загинув один український військовий, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі.

«На Приморському напрямку близько 13 години противник розпочав обстріл наших укріплень зі стрілецької зброї у районі Мар’їнки. Українські воїни вогнем у відповідь примусили загарбників припинити провокації. У результаті цього протистояння загинув один наш захисник. Також сьогодні під ворожий вогонь потрапили наші воїни біля Водяного, Широкиного та Талаківки», – йдеться в повідомленні.

Українські військові додали, що упродовж дня 17 жовтня на Донбасі й надалі зберігалася тенденція до загострення ситуації, найбільша активність бойовиків зафіксована на Донецькому напрямку.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР», підтримуваних Росією, звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Зокрема, за даними угруповання «ДНР», внаслідок обстрілу на околицях Донецька поранений цивільний.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.