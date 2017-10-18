Депутати розглянули майже всі поправки до медреформи, засідання Ради закрили

Засідання Верховної Ради України 17 жовтня закрилося після того, як депутати розглянули майже всі поправки до одного з законів щодо медреформи.

Протягом дня парламент розглядав поправки до законопроекту №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів і встиг розглянути 788 поправок зі 893 внесених. Депутати при голосуванні не підтримали значну кількість поправок, врахованих профільним комітетом парламенту до другого читання. У залі засідань було менше депутатів, ніж потрібно для ухвалення рішень (226).

Ухвалення цього законопроекту в другому читанні, а також іншого – про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і лікарських засобів – у першому читанні заплановане на засіданні 19 жовтня.

Крім того, на 19 жовтня запланований розгляд законопроектів щодо політичної реформи, зокрема про скасування депутатської недоторканності і впровадження пропорційної виборчої системи за відкритими списками, ухвалення яких вимагають протестувальники біля Верховної Ради.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.