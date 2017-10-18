МВС: звинувачення у підготовці замаху на Льовочкіна є маячнею

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що звинувачення у підготовці замаху на народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна за участі міністерства є маячнею.

«Звинувачення у підготовці замаху – це маячня політичних посіпак екс-президента-зрадника Януковича, які, відчуваючи неминучу відповідальність за скоєні проти народу України злочини, намагаються виправдатися в очах суспільства і заради цього створюють спотворену інформаційну картину у своїх підконтрольних медіа придбаних на вкрадені гроші», – сказав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Сьогодні «Опозиційний блок» звинуватив МВС у погрозах на адресу Сергія Льовочкіна.

«На адресу Сергія Льовочкіна звучать погрози фізичного усунення, які лунають із боку керівництва МВС. Так, нещодавно ми отримали інформацію про замах на опозиційного політика, який планувався за їх участю», – заявили в політичній силі.

«Опозиційний блок» також заявив про політичні переслідування Льовочкіна і пов’язаного з ним телеканалу «Інтер» – «для цього використовують сфабриковану без будь-яких підстав кримінальну справу з нісенітницею про нібито фінансування каналом тероризму».

Натомість у МВС про розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму і підробки документів щодо телеканалу «Інтер».

Під час розслідування правоохоронці встановили, що Сергій Льовочкін і Дмитро Фірташ, яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, «у 2015 році здійснили перерахування ста мільйонів доларів США на користь ВАТ «Перший канал» (Росія) як оплату за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ «Телеканал Інтер».

За даними МВС, у подальшому частину акцій телеканалу «Інтер» було виведено на кіпрську компанію Oskaro Investments Limited, 100 % акцій якої належить Сергію Льовочкіну.

