У Раді почали розглядати зміни до виборчого законодавства

Народні депутати почали розглядати питання внесення змін до виборчого законодавства.

У першому читанні розглядаються три законопроекти про вибори народних депутатів України.

Законопроект № 1068 про вибори народних депутатів України зареєстрував народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко. Він пропонує запровадити пропорційну виборчу систему – за результатами голосування право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали один і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.

Альтернативний законопроект № 1068-1 групи народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко пропонує проводити вибори на пропорційній основі, але з елементами мажоритарної системи – на основі відкритих списків.

Ще один законопроект № 1068-2, авторства групи народних депутатів, пропонує застосувати модель виборчої системи, коли вибори депутатів проводяться на засадах пропорційної системи за загальнодержавними і регіональними виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій.



Голова підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко заявив, що комітет рекомендує Верховній Раді визначитися стосовно кожного із законопроектів шляхом голосування у сесійній залі.

Внесення змін до виборчого законодавства – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.