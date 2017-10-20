Держсекретар США вирушає в турне по Близькому Сходу та Південній Азії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон розпочинає 20 жовтня тижневий тур, в ході якого відвідає деякі країни на Близькому Сході і в Південній Азії, повідомили у Держдепартаменті США.

У п’ятницю Тіллерсон відвідає столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, де з лідерами країни обговорить кризу в Ємені. Також Тіллерсон в Досі проведе переговори із владою Катару, перш ніж вирушить до Південної Азії, де відвідає Пакистан та Індію для переговорів в обох країнах щодо двосторонніх відносин. Після повернення звідти держсекретар США зробить зупинку в Женеві, де проведе зустрічі в офісі Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародній організації з міграції та у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

У Держдепартаменті повідомили, що Рекс Тіллерсон повернеться до Вашингтона 27 жовтня.