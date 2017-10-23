Кубів: промисловість в Україні фактично подолала кризові наслідки блокади Донбасу

Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів заявляє, що промисловість в Україні фактично подолала кризові наслідки блокади Донбасу.

За його словами, цьому сприяло розширення інвестиційної діяльності українських підприємств, покращення фінансових можливостей домогосподарств, а також ріст експорту в країни ЄС.

«Ми очікуємо, що до кінця року зростання виробництва забезпечить інвестиційний, експортний та споживчий попит. А серед факторів ризику залишається вірогідність дефіциту коксу для металургії та збільшення затратності виробництва», – сказав Кубів, якого цитує прес-служба Кабміну.

За даними Держстату, промислове виробництво в Україні у вересні 2017 року у річному вираженні – проти вересня 2016 року –знизилося на 0,3%, водночас у серпні воно виросло на 1,2%.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт, частину цих територій контролюють підтримувані Росією бойовики.

На початку 2017 року активісти блокували залізницю на Донбасі, як наслідок – виникли обмеження поставок вугілля антрацитової групи.