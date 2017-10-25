На Донбасі за добу загинули четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. «Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я», – ідеться в ранковому зведенні.

Про «нове загострення» повідомляє один із сайтів бойовиків. За цими даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про події 24 жовтня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.