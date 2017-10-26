На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили перемир’я. «У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, в угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії поблизу контрольованої сепаратистами Кадіївки (радянська назва, якої дотримуються бойовики – Стаханов).

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.