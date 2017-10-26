Суд у Києві взяв під домашній арешт трьох підозрюваних через події у Святошинському суді

Шевченківський районний суд Києва обрав різновиди домашнього арешту як запобіжний захід щодо трьох осіб, підозрюваних в участі в подіях у Святошинському райсуді Києва 24 жовтня, коли активісти, що підтримували лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколу Коханівського, блокували судову залу, де розглядали запобіжний захід для нього, і заподіяли значну матеріальну шкоду.

Як повідомили в суді, одному з підозрюваних, названому як А. Туренко, обрали цілодобовий домашній арешт, іншому, Є. Чепелянському, – домашній арешт із 22-ї до 7-ї години, третьому, на ім’я С. Живодер, – домашній арешт із 21-ї до 7-ї години.

Перших двох із них підозрюють у хуліганстві, пов’язаному з опором представникові влади, і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу; третього, крім того, також в умисному знищенні або пошкодженні майна.

25 жовтня поліція Києва повідомляла, що через протиправні дії у Святошинському районному суді столиці слідчі Шевченківського управління поліції оголосили про підозру за згаданими трьома статтями Кримінального кодексу України шістьом активним учасникам подій, п’ять осіб тоді ж затримали.

Загалом уранці 24 жовтня під час розблокування зали судових засідань правоохоронці доставили до управління поліції 32 особи, повідомили в поліції Києва.

Також через ті події до лікарняних закладів за медичною допомогою звернулися двоє цивільних осіб і троє правоохоронців, додали в поліції.

Святошинський райсуд Києва тоді розглядав справу про обрання запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві; врешті йому обрали домашній арешт. Він заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – його підозрюють у хуліганстві з застосуванням зброї.

Увечері 23 жовтня після оголошення перерви у справі Коханівського особи, які перебували в залі суду, вчинили штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання, заблокували її й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Уранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду і врешті силою відтіснили активістів і розблокували приміщення суду.