Через події у Святошинському суді шістьом оголосили підозру, п’ятьох затримали – поліція

Поліція Києва повідомила, що через протиправні дії у Святошинському районному суді столиці слідчі Шевченківського управління поліції оголосили про підозру шістьом активним учасникам подій, п’ять осіб затримали.

Підозра оголошена у скоєнні хуліганства (ч. 3 ст. 296 ККУ), умисного знищення або пошкодження майна (ч. 1 ст. 194 ККУ) і втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 ККУ), а щодо затриманих слідчі готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу, мовиться в повідомленні.

Загалом уранці 24 жовтня під час розблокування зали судових засідань правоохоронці доставили до управління поліції 32 особи, повідомили в поліції Києва.

Також через ті події до лікарняних закладів за медичною допомогою звернулися двоє цивільних осіб і троє правоохоронців, додали в поліції.

Святошинський райсуд Києва вже два дні розглядав і продовжить розглядати 25 жовтня справу про обрання запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві. Він заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – його підозрюють у хуліганстві з застосуванням зброї.

Увечері 23 жовтня після оголошення перерви у справі Коханівського особи, які перебували в залі суду, вчинили штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, відмовлялися залишити залу судового засідання, заблокували судову залу. Того дня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць вирішила перенести засідання на 9:00 24 жовтня, але активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців). За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Уранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду і врешті силою відтіснили активістів.