Колишня президент Аргентини заперечує, що прикривала причетних до теракту 1994 року іранців 

Колишня президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер 26 жовтня заперечила в суді, що прикривала іранців, звинувачених у причетності до вибуху 1994 року в єврейському центрі в Буенос-Айресі.

Фернандес де Кіршнер назвала звинувачення «правовою нісенітницею» та звинуватила нинішнього президента Мауріціо Макрі в «судовому переслідуванні» опозиції. Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка була президентом з 2007 до 2015 року, подала письмову заяву судді Клаудіо Бонадіо, який розслідує імовірне приховування обставин справи з боку самої Фернандес де Кіршнер та її 14 помічників.

64-річну екс-президента звинувачують у тому, що 2013 року вона підписала з Іраном спеціальну угоду. Її умови дозволили Тегерану провести розслідування щодо провідних іранських чиновників, звинувачених у нападі, в Ірані, а не в Аргентині.

Угода була визнана неконституційною і не набрала чинності. Фернандес де Кіршнер заявила в суді, що домовленості «мали одну мету: уможливити розслідування, щоб справа могла йти вперед». Вона сказала, що оскільки Іран та Аргентина не мають угоди про екстрадицію, то іншого способу продовжити розслідування не було.

В наслідок атаки на єврейський громадський центр у Буенос-Айресі в 1994 році загинули 85 людей.