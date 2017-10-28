Двох українських військових поранено за добу – штаб АТО

Двоє українських військових зазнали поранень за добу, зокрема, під час протистояння поблизу Широкина на Донеччині, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

Загалом українська сторона нарахувала 19 випадків порушень режиму тиші з боку сепаратистів, зазначивши, що 16 разів застосуовували зброю на ураження у відповідь. За даними штабу, обстріли українських позицій велися на всіх напрямках, але найбільше – на Маріупольському.

Окрім того, представники української сторони Спільного центру контролю та координації заявили про обстріл сепаратистами із мінометів околиць Широкина, внаслідок чого були пошкоджені будинки цивільних.

Представники угруповання «ДНР» у свою чергу звинуватили українську сторону у 51 випадку порушення режиму перемир’я, а також увечері напередодні заявили про загибель через обстріли цивільного у селищі Трудовські на околиці Донецька.

У ранковому зведенні угруповання «ЛНР» заявляється про 9 випадків порушень режиму тиші з боку українських військових за добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.