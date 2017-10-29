В Ірані заявили про зрив «незаконного зібрання» на могилі царя Кіра Великого

Влада Ірану заявила, що зірвала плановану через інтернет організацію «незаконного зібрання» на могилі перського царя Кіра Великого, засновника Перської імперії Ахеменідів, що жив у VI столітті до нашої доби.

Як повідомило агентство юридичних новин «Мізан», Міністерство розвідки Ірану «визначило і зруйнувало» такий план.

За повідомленнями, цього року навколо стародавньої гробниці звели загорожі і перекрили дороги, що ведуть до неї, щоб утруднити доступ туди.

Попередніми роками повідомляли про затримання сотень людей, які збиралися біля гробниці на неофіційне свято Дня Кіра 29 жовтня, декого потім і ув’язнювали.

Нинішній ісламський владний режим Ірану, що прийшов до влади 1979 року, наголошує тільки на ісламській спадщині країни і перешкоджає вшануванню подій і осіб із часів доісламської історії давньої Персії.

Але і всупереч такому несхваленню сотні людей щороку збиралися 29 жовтня на могилі Кіра на руїнах стародавньої столиці його імперії Пасаргад неподалік сучасного міста Шираза.