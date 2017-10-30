Мінфін: держборг України у вересні зріс на 0,6% – до 77 мільярдів доларів США

Загальний державний і гарантований державою борг України у вересні 2017 року зріс на 0,47 мільярда доларів (на 0,62 %) – до 77,03 мільярдів доларів США. Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені Міністерством фінансів.

У гривневому еквіваленті державний борг за цей період зріс на 84,66 мільярда гривень – до 2,043 трильйона гривень.

За даними Мінфіну, з початку року – за січень-вересень – державний і гарантований державою борг зріс на 8,5% у доларовому еквіваленті, на 5,85% – у гривневому еквіваленті.

Станом на 30 вересня гарантований державою борг становив 12 мільярдів доларів (318,31 мільярда гривень).

Згідно з Бюджетний кодексом, державний борг – загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик), що виникають внаслідок державного запозичення.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет 15 вересня – в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень. Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, у 2018 складе 1,9 трильйона гривень.