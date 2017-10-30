Трубаров: ФДМУ очікує від уряду рішення для початку приватизації «Президент-готелю»

Виконувач обов’язків голови Фонду державного майна Віталій Трубаров заявляє, що фонд очікує від Кабінету міністрів рішення для початку приватизації «Президент-готелю».

«Фонд очікує від Кабінету міністрів постанови про зміну групи для «Президент-готелю», аби розпочати приватизацію даного об’єкту», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Трубаров також повідомив, що Фонд держмайна виставить на фондову біржу 50 відсотків акцій ПрАТ «Укрнафтопродукт».

Крім того, за його словами, Фонд держмайна передав до уряду проект розпорядження щодо залучення радників для приватизації контрольних пакетів акцій низки енергокомпаній – Тернопільобленерго, Запоріжжяобленерго, Харківобленерго, Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго.

Фонду державного майна вже кілька разів оголошував про продаж «Президент-готелю».

У 2015 році ФДМУ скасував попередні накази щодо продажу у зв’язку з закінченням дії оцінки об’єкта. Тоді у департаменті приватизації пояснили: «щоб мати можливість видати нові накази, ФДМУ звернувся до суду з проханням скасувати ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою ФДМУ було заборонено проводити приватизацію «Президент-готелю».

Після цього ФДМУ повторно ухвалював рішення про приватизацію «Президент-готелю». Зокрема, початкова ціна пакета акцій на аукціоні, який був запланований на 25 липня 2017 року, складала 323,14 мільйона гривень. Проте згодом приватизація була ускладнена рішенням суду, який наклав арешт на акції «Президент-готелю», заборонивши фондові вчиняти будь-які дії щодо цих акцій.

«Президент-готель» побудований у 1990 році, реконструйований протягом 2006–2012 років. «Президент-готель» розташований в центрі Києва.