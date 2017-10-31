Журналістка «Еха Москви» Ксенія Ларіна тимчасово залишила Росію

Журналістка російської радіостанції «Ехо Москви» Ксенія Ларіна тимчасово залишила Росію, повідомив у Twitter головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

Раніше він заявляв про намір евакуювати Ларіну з країни через те, що прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов назвав журналістку «сволотою».

23 жовтня в редакції «Еха Москви» чоловік із ножем напав на журналістку Тетяну Фельгенгауер, вона перебуває в лікарні. Ларіна після цього звинуватила Соловйова в тому, що він спровокував напад своїми образливими висловлюваннями про журналістів і представників опозиції.

На початку жовтня Росію після кількох нападів залишила журналістка «Еха Москви» Юлія Латиніна.