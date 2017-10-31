У столиці Афганістану принаймні 4 людини загинули при нападі смертника-підлітка

У столиці Афганістану Кабулі принаймні 4 людини загинули внаслідок нападу в центрі міста смертника, що, за даними силовиків, був підлітком.

Крім того, ще 13 осіб поранені внаслідок вибуху в так званій «зеленій зоні» в Кабулі, де працює багато урядових установ, посольств і міжнародних організацій і де діють посилені заходи безпеки.

Як повідомив Радіо Вільний Афганістан речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш, усі вбиті і поранені – цивільні люди.

За його словами, напад здійснив підліток.

Речник поліції Кабула Басир Муджагід уточнив, що смертникові, який підірвав на собі вибухівку, було років 12–13.

У Міністерстві оборони Афганістану, будівля якого розташована недалеко від місця вибуху, повідомили, що нападник їхав мотоциклом. «Він дістався крізь перший блокпост, але на другому його зупинили, і він підірвав себе», – сказав речник міністерства Давлат Вазірі.

Відповідальність за вибух узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Останніми тижнями і це угруповання, і ісламістський рух «Талібан» посилили напади в Афганістані, в першу чергу на афганських силовиків, а також на мечеті. Зокрема, в Кабулі цього місяця здійснили кілька таких нападів: внаслідок одного з них, на шиїтську мечеть, загинуло понад 50 людей, внаслідок іншого, на військовий навчальний центр, загинуло принаймні 15 військовослужбовців.