Сьогодні для сина Авакова суд обиратиме запобіжний захід – ранковий ефір Радіо Свобода

Тимошенко проти Порошенка – хто переміг на місцевих виборах? Чому опалювальний сезон не гарантує тепла в оселях? Як розгортатиметься історія із затриманням НАБУ сина Авакова?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: політтехнолог Михайло Дяденко і політичний експерт Валерій Клочок; експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев і голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков; народний депутат (позафракційний) Юрій Дерев’янко, радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа і голова громадської ради з питань люстрації Тетяна Козаченко.