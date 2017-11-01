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01 Листопад 2017, Київ 07:11
Новини | Політика

Сьогодні для сина Авакова суд обиратиме запобіжний захід – ранковий ефір Радіо Свобода

Тимошенко проти Порошенка – хто переміг на місцевих виборах? Чому опалювальний сезон не гарантує тепла в оселях? Як розгортатиметься історія із затриманням НАБУ сина Авакова?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: політтехнолог Михайло Дяденко і політичний експерт Валерій Клочок; експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев і голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков; народний депутат (позафракційний) Юрій Дерев’янко, радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа і голова громадської ради з питань люстрації Тетяна Козаченко.

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