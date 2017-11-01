«Шахтар» вдруге зіграє з «Феєноордом» у Лізі чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» 1 листопада в Харкові вдруге в груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА зіграє з голландським «Феєноордом».

Два тижні тому чемпіон України здобув вольову перемогу. У Роттердамі гірники пропустили вже на восьмій хвилині гри, але ще в першому таймі відновили рівновагу, а по перерві вийшли вперед – 2:1.

Автором обох м’ячів донеччан став бразилець Бернард. Завершення матчу було нервовим для гостей, останню чверть години вони провели в меншості через вилучення Ярослава Ракицького. Тепер провідний захисник «Шахтаря» пропустить матч у Харкові.

В іншому матчі групи F англійський «Манчестер Сіті» переміг італійський «Наполі» – 2:1. Після трьох турів англійці з дев’ятьма очками очолюють квартет, «Шахтар» з шістьма балами йде другим, «Наполі» має три бали, всі матчі програв «Феєноорд».