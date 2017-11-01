На Донбасі загинув майор Національної гвардії, один військовий поранений

У зоні бойових дій на Донбасі загинув майор Національної гвардії, ще один військовий поранений.

Як повідомляє прес-служба НГУ, офіцер підірвався на міні поблизу населеного пункту Мар’їнка.

«Близько 11.30 1 листопада при виконанні бойового завдання в районі Мар’їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко зазнав травм, не сумісних з життям. Ще один військовослужбовець за контрактом зазнав осколкового поранення – зараз йому надають медичну допомогу в лікувальному закладі», – мовиться в повідомленні.

Сергій Сиротенко був призваний за мобілізацією у лютому 2015 року, з червня 2016 року почав проходити службу в Нацгвардії за контрактом.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.