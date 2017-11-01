Штаб: на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим тиші, втрат немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільше порушень було на маріупольському напрямку, де підтримувані Росією бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстрілювали укріплення українських військових біля Талаківки.

За даними штабу, на донецькому напрямку сепаратисти обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету позиції військових біля Луганського, а з протитанкових гранатометів – околиці Авдіївки.

Сьогодні у Нацгвардії повідомили, що внаслідок підриву на міні поблизу населеного пункту Мар’їнка загинув майор Національної гвардії, ще один військовий поранений.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиці Донецька, а в угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби сім разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.