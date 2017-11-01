США: нападникові у Нью-Йорку висунули звинувачення, пов’язані з тероризмом

У США прокурори офіційно висунули іммігрантові з Узбекистану, який у Нью-Йорку вбив 8 людей, наїжджаючи на них автом, звинувачення, пов’язані з тероризмом.

Серед звинувачень, крім спричинення смерті 8 людей, також насильство, знищення транспортних засобів чи надання матеріальної підтримки екстремістському угрупованню «Ісламська держава».

За словами прокурорів, нападник, Сайфулло Саїпов, був «охоплений ненавистю і перекрученою ідеологією», коли чинив свій напад 21 жовтня. За їхніми даними, він планував цей напад місяцями.

29-річний Саїпов, поранений поліцією при затриманні, був присутній при оголошенні обвинувачень у суді на медичному візку, зі скутими руками і ногами.

Федеральне бюро розслідувань США тим часом оприлюднило оголошення в розшук іще одного іммігранта з Узбекистану, 32-річного чоловіка, ім’я якого наводять як Мухаммадзоїр Кадіров. Наразі не ясно, чи пов’язане це з нападом.

Раніше 1 листопада губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо заявив, що підозрюваний нападник пов’язував себе з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і радикалізувався за час перебування у США. За його словами, Сайфулло Саїпов почав збирати інформацію про «Ісламську державу» і тактику радикальних ісламістів.

Як додав губернатор в інтерв’ю американському телеканалові «Сі-ен-ен», наразі немає ніяких свідчень про можливі інші плановані напади, пов’язані з цим, а наявні на цей час дані свідчать, що йдеться про окремий випадок, що його нападник здійснив самостійно. Як сказав Куомо, Саїпов нині єдиний підозрюваний у нападі.

Куомо також підтвердив попередні повідомлення засобів інформації, що на місці нападу знайшли записку зі згадкою про «Ісламську державу». У тих повідомленнях ішлося про те, що в записці арабською мовою йшлося про присягу Саїпова на вірність «Ісламській державі».

Також раніше 1 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що буде домагатися скасування чинної нині програми візової лотереї, так званої програми диверсифікаційних імміграційних віз, після нападу у Нью-Йорку, призвідник якого свого часу потрапив до США за цією програмою. Виступаючи на засіданні свого кабінету у Вашингтоні з приводу нападу, Трамп заявив: «Я сьогодні ж починаю процес скасування програми візової лотереї. Я попрошу Конгрес негайно почати працювати над тим, щоб позбутися цієї програми».

За словами Трампа, він хоче натомість мати програму імміграції, що ґрунтувалася б на заслугах потенційних іммігрантів, а також позбутися «ланцюгової імміграції», коли один прибулець врешті тягне за собою ще багатьох. «Ми маємо бути значно твердішими, значно суворішими і значно менш політкоректними. Ми настільки політкоректні, що боїмося щось зробити. І не тільки наша країна, інші країни теж мають схожі проблеми», – наголосив Трамп.

За повідомленнями, Сайфулло Саїпов прибув до США легально ще 2010 року і отримав там право постійного мешкання саме завдяки виграшеві у візовій лотереї, за допомогою якої громадяни країн із низьким рівнем імміграції до США мають шанс виграти право на можливість іммігрувати до США.

31 жовтня він на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллах акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь і поранила його, а відтак затримала. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені. Громадян України серед потерпілих немає.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США назвали напад «очевидним актом тероризму».