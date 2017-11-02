Прокуратура підозрює співробітника українського бюро Інтерполу у викраденні людини

Прокуратура підозрює співробітника українського бюро Інтерполу і Європолу в Києві та його спільника у викраденні людини.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, їх підозрюють у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), статтею 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

«У березні 2017 року за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно із застосуванням насильства, зловмисники незаконно позбавили волі місцевого жителя… На автомобілі потерпілого злочинці вивезли чоловіка в ліс, де із застосуванням психологічного і фізичного насильства змусили віддати їм кошти», – мовиться в повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік погодився віддати 85 тисяч гривень, ще 24 тисячі гривень зняли з банківських карток потерпілого.

У відомстві зазначають, що підозрювані надали свідчення і визнали свою вину в інкримінованих їм злочинах у повному обсязі.

Наразі одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд клопотання щодо іншого співучасника триває.