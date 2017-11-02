МінТОТ: у жовтні до портів окупованого Криму незаконно зайшли 22 судна

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) заявляє про незаконне входження у порти анексованого Росією Криму 22 вантажних суден у жовтні.

«У період із 1 жовтня по 1 листопада поточного року зафіксовано заходження 22 вантажних суден-порушників у порти окупованого Криму. Загалом, цими судами здійснено 64 заходження в порти Керчі, Севастополя і Теодозії», – йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

У відомстві зазначають, що з них 18 суден заходили в порти під прапором Росії й 3 – під прапором Республіки Того.

У вересні, за даними МінТОТ, в Криму було зафіксовано 30 суден-порушників, з яких 27 під прапором Росії.

У відомстві нагадали, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів від 30 квітня 2014 року та згідно з наказом міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».