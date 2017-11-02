В Азербайджані зняли звинувачення з агентства «Туран» і його директора

В Азербайджані прокурори зняли всі звинувачення проти незалежного новинного агентства «Туран» і його директора, повідомило агентство.

За цим повідомленням, Генеральна прокуратура Азербайджану поінформувала його директора Мегмана Алієва, що агентство може відновити діяльність у повному обсязі.

Алієву також сказали, що і з нього самого зняли обмеження на пересування.

Діяльність агентства «Туран» фактично припинилася у вересні після того, як агентство звинуватили в уникненні сплати податків, а його директора взяли під арешт. Через кілька тижнів звинувачення зняли, рахунки агентства розблокували, а Алієва перевели під домашній арешт. Іще через кілька днів звинувачення поновили без пояснень.

В агентстві звинувачення назвали сфабрикованими.

Правозахисники заявляли, що влада Азербайджану звинуватила незалежне агентство «Туран» у податкових порушеннях із метою тиску на нього, а справа проти Мегмана Алієва є лише останнім наразі моментом придушення критичних засобів інформації в цій країні.

Агентство «Туран» засноване 1990 року і публікує повідомлення азербайджанською, англійською і російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами. Воно критично ставиться до дій влади країни, зокрема, її президента Ільгама Алієва, який керує Азербайджаном в авторитарному стилі.

За «Світовим індексом свободи преси» 2017 року організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів», Азербайджан обійняв 162-е місце зі 180 досліджених країн чи територій.

Захід і правозахисні організації критикують владу Азербайджану за придушення незалежних засобів інформації, журналістів, опозиційних діячів і активістів. Президент і влада країни заперечують усі звинувачення.