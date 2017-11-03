На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 2 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир’я, сили АТО 13 разів відповіли на обстріли.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Первомайська.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.