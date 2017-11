Концерт гурту ONUKA в Празі відбудеться «сольно»

Український електро-фолк гурт ONUKA 10 листопада виступить із концертом у чеській Празі «сольно», тобто без участі російських музикантів, повідомила Радіо Свобода менеджер групи Катерина Скуридіна.

За її словами, «концерт у Празі відбудеться сольно на окремій сцені», а не як було домовлено раніше – за участі музикантів з Росії – «Showcase of new music from Russia and Ukraine».

З організаторами концерту у чеській столиці гурт вже про це домовляється, так само, як і про зміну назви концерту і тексту афіші.

Концерт гурту ONUKA відбудеться в одній із найгарніших зал чеської столиці – в палаці Akropolis.

Гурт ONUKA заснований у 2014 році, у 2017 році з великим успіхом виступив на фінальному концерті Євробачення, який відбувся в Києві.

До Праги з концертом гурт ONUKA приїжджає вперше.