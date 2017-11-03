У Білорусі опозиціонерові Статкевичу додали ще 10 діб арешту

У Білорусі опозиційному діячеві Миколі Статкевичу, який нині відбуває 5 діб адміністративного арешту, присудили ще 10 діб адмінарешту, повідомила Радіо Свобода його дружина.

Як сказала Марина Адамович, вона отримала постанову суду про це, датовану ще 26 жовтня.

Причиною, відповідно до рішення суду, став нібито неузгоджений із владою «пікет» – так суд назвав прихід друзів і журналістів до в’язниці 7 жовтня, коли Статкевич виходив із-під попереднього адмінарешту.

За словами Адамович, вона вважає це рішення суду незаконним. Вона також звернула увагу на те, що влада не виконує таких судових постанов відразу і не арештовує після винесення вироків, а вичікує на якийсь зручніший для неї момент.

Миколу Статкевича засудили до 5 діб адміністративного арешту за акцію проти спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», яка відбулася 8 вересня.

Він залишився за ґратами на цей термін після того, як його затримали 30 жовтня за участь в іншій акції, «Марші обурених білорусів», учасники якої 21 жовтня протестували проти так званого «податку на дармоїдів», який запровадив щодо осіб без офіційного працевлаштування президент країни Олександр Лукашенко власним указом.

За цю акцію на Статкевича ще чекає окремий суд і вирок.

До нинішніх арештів, які опозиціонер відбуває нині, раніше за цей рік його вже адміністративно арештовували чотири рази, загалом на 33 доби; ще одне його затримання закінчилося штрафом на 1500 білоруських рублів (близько 20 тисяч 400 гривень).

У 2010 році Микола Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку. Лукашенко, який править у Білорусі від 1994 року, був переобраний на тих виборах, які критики назвали сфальсифікованими. Статкевича заарештували після участі у демонстрації, учасники якої протестували проти результатів президентських виборів. Він провів у в’язниці п’ять років за звинуваченням в організації масових заворушень.