«Нафтогаз» уже не має монопольного становища на ринку природного газу – заява

У компанії «Нафтогаз» заявляють, що вона вже не має монопольного становища на ринку природного газу.

«Позиція «Нафтогазу» на ринку навіть за великого бажання не може призвести, наприклад, до того, щоб «Нафтогаз» продавав газ за ціною, вищою, ніж на конкурентному ринку, або взагалі на гірших для покупців умовах. Відсутність такої можливості доводить той факт, що «Нафтогаз» не займає монопольного (домінуючого) становища на ринку», – сказав комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, якого цитує прес-служба компанії.

У «Нафтогазі» зауважують, що компанія має майже 100-відсоткову частку в постачанні газу підприємствам теплокомунерго та в оптовому продажу газу регіональним газопостачальним компаніям для задоволення потреб населення.

«Це не означає, що «Нафтогаз» має монопольне (домінуюче) становище, бо якщо «Нафтогаз» захоче продавати газ цим компаніям на умовах, гірших від ринкових, то вони мають можливість купувати газ у інших продавців», – додають у компанії.

В Антимонопольному комітеті України напередодні наголосили на необхідності запровадження недискримінаційного й прозорого механізму доступу незалежних постачальників на ринок природного газу для потреб побутових споживачів.