Понад 30 людей визволили із підпільного «реабілітаційного центру для наркозалежних» на Волині – прокуратура

В одному із житлових будинків населеного пункту поблизу Луцька під час обшуку виявлено понад 30 осіб, які незаконно утримувались під приводом надання реабілітації від наркотичної залежності та алкоголізму, повідомляє прокуратура Волинської області на своєму сайті.

За даними прокуратури, спецоперація відбувалась у п'ятницю, 3 листопада, серед утримуваних осіб були жителі Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей.

«Громадяни були позбавлені засобів зв’язку, особистих документів та верхнього одягу. Як з’ясовано, організація так званого реабілітаційного центру здійснювалась на платній щомісячній основі (6 тисяч гривень). Про функціонування цього центру на території Луцького району органам державної влади, місцевого самоврядування відомо не було», – мовиться у повідомленні.

Триває досудове розслідування. За даними прокуратури, затримано двох осіб, підозрюваних у причетності до протиправного функціонування центру, вирішується питання про оголошення їм про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України) та обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У вересні цього року заявили про викриття у Запоріжжі незареєстрованого «реабілітаційного центру» для алко- та наркозалежних при релігійній організації, де насправді силоміць утримували і катували людей. Як повідомив тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко, у результаті спецоперації правоохоронці звільнили близько сотні бранців.

Раніше, у квітні, «Центр інформації про права людини» повідомляв також про такий центр на Чернігівщині, де утримували і катували близько двох сотень людей.

Як коментував Радіо Свобода Юрій Бєлоусов із «Експертного центру з прав людини», такі установи є фактично «приватними в’язницями», бо сьогодні в Україні передбачено виключно добровільне лікування залежностей, якщо інакше не вирішив суд.