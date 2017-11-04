Справа про загибель подружжя під колесами маршрутки: столична поліція затримала водія

У столичному управлінні Нацполіції повідомили про затримання водія маршрутки, під колесами якої в Оболонському районі Києва 4 листопада загинуло двоє людей. Як йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook, затримання відбулося в рамках відкритого провадження про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

«У випадку доведення вини чоловіку загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном до трьох років», – повідомили у поліції.

Сьогодні у Києві біля станції метро «Героїв Дніпра» унаслідок наїзду маршрутки загинуло подружжя – 1952 і 1953 років народження. Поліція з посиланням на свідків повідомила, що чоловік і жінка були на зупинці громадського транспорту, коли тролейбус зупинився у другій смузі. Вони вийшли на проїзну частину дороги позаду маршрутки, припаркованої на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка якраз прибувала на зупинку.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко доручив провести комплексну перевірку ліцензій приватних перевізників у столиці.