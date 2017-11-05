За добу один боєць зазнав бойової травми – військові

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що протягом минулої доби, 4 листопада, внаслідок бойових дій один військовослужбовець зазнав бойової травми.

Це сталося в результаті обстрілу поблизу Новозванівки на луганському напрямку, мовиться в повідомленні вранці 5 листопада.

Вогневі провокації противника тривали того дня фактично вздовж усієї лінії розмежування, повідомили військові.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника», – повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією і визнаних в Україні терористичними, тим часом налічили 75 обстрілів із боку українських військ. В угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, стверджують про 60 порушень українськими силовиками режиму припинення вогню за минулу добу, в аналогічному угрупованні «ЛНР» на частині Луганщини – про 15 таких обстрілів. Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, теоретично чинний нині, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.