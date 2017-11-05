У Саудівській Аравії антикорупційний комітет затримав 11 принців і 4 міністрів

У Саудівській Аравії щойно створений антикорупційний комітет під керівництвом коронного принца Мухаммада затримав 11 принців королівства і чотирьох міністрів, а також десятки колишніх міністрів, мовиться в повідомленні від імені короля Салмана 5 листопада.

Цей комітет із широкими повноваженнями король створив своїм указом лише 4 листопада.

Імен затриманих у повідомленні не навели.

Також іншими указами 5 листопада 81-річний король Салман змінив двох важливих міністрів, що вважають кроком до зміцнення позицій 32-річного коронного принца Мухаммада.

Одним із указів із посади міністра національної гвардії усунений принц Мітеб бін Абдалла, якого свого часу вважали провідним претендентом на позицію коронного принца – визначеного наступника престолу. Він був останнім у саудівській владі представником родинної лінії попереднього короля Абдалли, якого після його смерті 2015 року змінив його зведений брат Салман.

Крім того, замінений міністр економіки країни.

Коронний принц Мухаммад раніше заявляв, що хоче змінити країну відповідно до свого плану реформ, послабивши деякі з найконсервативніших законодавчих норм і вивівши економіку з її нинішньої залежності від видобування нафти.