Військові США і влада Афганістану перевіряють, чи були жертви серед цивільних після авіаударів у Кундузі

Американські військові та афганська влада розслідують повідомлення про жертви серед цивільного населення, викликані авіаударами на півночі Афганістану.

Військові США заявили, що почали напередодні оцінку фактів, що вони назвали об’єднаною американсько-афганською операцією в північній провінції Кундуз.

Міністерство оборони Афганістану заявило, що доручило командирам сил безпеки розслідувати повідомлення про жертви серед цивільного населення в районі Чардара в Кундузі, де , за даними уряду, тяжких втрат зазнали бойовики-таліби.

У Міністерстві оборони Афганістану заявили, що ще не підтвердили загибелі будь-кого з цивільних у результаті авіаударів. Водночас дехто з представників влади провінції заявив про вбитих від 14-ти до 22-ох цивільних громадян через повітряні удари.

Повітряні удари США у Афганістані посилилися після того, як президент Дональд Трамп оголосив у серпні про нову стратегію у цій країні.

Цивільні втрати від авіаударів, здійснених американськими і афганськими військовими, за перші дев’ять місяців 2017 року зросли на 52 відсотки в порівнянні з 2016 роком.