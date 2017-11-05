Росія: у Большому театрі і кількох місцях у Москві провели евакуацію через сигнали про замінування

Кілька тисяч людей евакуювали в суботу з Большого театру та кількох будівель в російської столиці після повідомлень про замінування.

Російська державна інформагенція «ТАСС» повідомила, що понад 5 тисяч людей вивели з Большого театру у Москві. Також евакуацію провели у готелі «Метрополь» і універмазі ГУМ на Красній площі.

Російські ЗМІ пишуть ще про кілька повідомлень про замінування, через які виводять людей з громадських місць у столиці Росії.

Десятки тисяч людей були евакуйовані зі шкіл, торгових центрів, театрів, університетів, готелів і урядових будівель в містах по всій країні на тлі поширення анонімних повідомлень про замінування, що почалися в Росії 10 вересня. Вибухівки не виявили в жодному з випадків. Директор ФСБ Олександр Бортников заявляв, що були виявлені четверо громадян Росії, підозрюваних в організації анонімних погроз про вибухівки. Ще четверо підозрюваних, за його словами, живуть за кордоном і мають спільників у Росії.