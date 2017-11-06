Ціни на нафту зростають після змін у керівництві Саудівської Аравії

Світові ціни на нафту продовжили зростання і досягли максимальних показників за останні два роки. Вартість бареля нафти Brent у ході торгів 6 листопада досягла позначки у майже 63 долари.

Зростання котирувань пов’язують із недавніми змінами у владних колах Саудівської Аравії – однієї з найбільших нафтовидобувних держав.

5 листопада у Саудівській Аравії щойно створений антикорупційний комітет під керівництвом коронного принца Мухаммада затримав 11 принців королівства і чотирьох міністрів, а також десятки колишніх міністрів.

Також іншими указами 5 листопада 81-річний король Салман змінив двох важливих міністрів, що вважають кроком до зміцнення позицій 32-річного коронного принца Мухаммада.

Коронний принц Мухаммад раніше заявляв, що хоче змінити країну відповідно до свого плану реформ, послабивши деякі з найконсервативніших законодавчих норм і вивівши економіку з її нинішньої залежності від видобування нафти.

У травні 2017 року держави-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) разом із Росією й іншими державами, що не входять в цю організацію, домовилися продовжити угоду про скорочення видобутку нафти на дев’ять місяців з метою підтримати ціни на світових ринках.

Рішення, ухвалене 25 травня у Відні, означатиме, що скорочення видобутку нафти на 1,8 мільйона барелів у день діятиме до березня 2018-го. Раніше угода мала втратити дію 30 червня.