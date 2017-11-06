НБУ визнав неплатоспроможним банк «Богуслав»

Національний банк України вирішив віднести до категорії неплатоспроможних банк «Богуслав».

Як повідомляє прес-служба регулятора, банк «Богуслав, який потребував докапіталізації, станом на 1 листопада не досяг запланованого розміру статутного капіталу і запланованого розміру регулятивного капіталу.

У НБУ зазначають, що станом на 1 листопада розмір регулятивного капіталу банку «Богуслав» був меншим однієї третини від мінімального рівня.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня 96% (5,6 тисячі людей) усіх вкладників банку «Богуслав» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму у 200 тисяч гривень. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 178 мільйонів гривень.

Як повідомляють у НБУ, станом на 1 листопада власники істотної участі у банк «Богуслав» – Володимир Романенко та Наталія Вакуленко.