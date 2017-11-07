Історик: в Україні не було Жовтневого перевороту – Ранковий ефір Радіо Свобода

Українці живуть краще, ніж їм здається?

Від підвищення тарифів «Укрзалізниці», обслуговування не покращиться?

В Україні не було так званої «жовтневої революції»?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: доктор соціологічних наук Олександр Шульга та експерт з інноваційної політики Олексій Жмеренецький; колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер та директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко; громадський діяч Олесь Доній та історик Павло Гай-Нижник.