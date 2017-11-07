Чоловік, що убив 26 людей у Техасі, перед нападом погрожував своїй тещі

Перед нападом у церкві в містечку Сазерленд-Спрінґс чоловік на ім’я Девін Патрік Келлі у текстовому повідомленні погрожував своїй тещі, повідомив 6 листопада регіональний директор департаменту громадської безпеки штату Техас Фріман Мартін.

«У цьому не було расистських мотивів, це не було через релігійні переконання», – сказав Мартін.

Він також заявив, що 26-річний Девін Патрік Келлі помер внаслідок вогнепального поранення після того, як у нього поцілила стороння людина.

Місцевий шериф Джо Такітт уточнив, що члени родини Келлі не були присутніми в церкві під час нападу.

Келлі, який раніше служив у війську, мав погану характеристику з боку військово-повітряних сил через переслідування дружини та дитини, військовий суд свого часу засудив його до 12 місяців позбавлення волі. За законом США обвинувальний вирок щодо Келлі мав перешкодити йому купити зброю, але військові не змогли включити цей вирок до бази даних, що використовується для перевірки потенційних покупців зброї.

Щонайменше 26 людей загинули в результаті стрілянини, яку вчинив озброєний чоловік в одній з баптистських церков в американському штаті Техас, неподалік міста Сан-Антоніо 5 листопада.